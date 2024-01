L' Eredità | la supercazzola di Maurizio | cosa dice a Marco Liorni | pubblico basito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Altro giro, altra puntata de L', il gioco delle parole e dei loro legami, il game-show condotto su Rai 1 daprima del Tg1. Un quiz storico, che si ripropone stagione dopo stagione, senza perderee continuando ad appassionare milioni di italiani, che si cimentano a loro volta nella gara commentando e rispondendo in tempo reale su X. Ovviamente, tra risposte, commenti e polemiche, la puntata di oggi - lunedì 29 gennaio - non fa eccezione. Nel dettaglio siamo al Triello, uno dei giochi proposti dal format, dove a misurarsi ci sono tre uomini: Matteo, il campione Cesario e. Tre capelloni, tre volti simpatici, anche se Cesario, a causa dei suoi "eccessi verbali", non intercetta le simpatie di tutto il. Tant'è, ecco che questo Triello ...