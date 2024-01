L’emozione si fa a spicchi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Mangiare una pizza non è mai un semplicemente atto di nutrimento. O meglio, la pizza non nutre solo il corpo, ma si concentra verso l’alimentazione dell’anima. La pizza è emozione. Come l’arte. Entrambe le cose hanno bisogno di idee e processi creativi, di ispirazioni culturali. Per questo ci piace l’idea di andare un po’ oltre gli schemi classici e offrirvi ogni mese uno spunto di riflessione, prendendo a prestito la visione di un artista e i suoi viaggi creativi. Perché la creatività la possiamo trovare ovunque. Nel testo di una canzone, in un quadro, in un film. O anche in un’opera di architettura, come in questo caso, in cui vogliamo aprire le danze con uno dei massimi esponenti dell’architettura contemporanea. Santiago Calatrava rappresenta proprio questo: l’ingegno umano al servizio della forza creativa. Le sue sono sempre opere imponenti, ponti, stazioni. Opere che risaltano ...