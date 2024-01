Legnano | ex bancario lascia in eredità al Comune opere d’arte e un appartamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(Milano), 29 gennaio 2024 – Quadri, preziose ceramiche giapponesi, lacche, avori e bronzi provenienti sempre dal Giappone,ti inaldicon l’obbligo di esporre periodicamente le raccolte: è questo il "regalo"to da unlegnanese, deceduto lo scorso anno, insieme all’in cui viveva e che dovrà servire per finanziare, attraverso la vendita, catalogazione e restauro delle. Ildi, con una delibera di giunta, ha espresso in questi la volontà di conseguire i legati ereditari disposti con testamento dal legnanese deceduto nel luglio 2023. Come detto i legati sono la collezione di quadri, con l’onere di esporli periodicamente; ...