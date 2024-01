L’egemonia della destra passa anche dall’usurpazione delle parole

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quando Antonio Gramsci ha affrontato il tema delculturale, aveva spiegato che, oltre al potere materiale, una classe sociale, per essere egemone, dovesse gestire un potere più immateriale, ovvero la capacità di far apparire indiscutibili e naturali le proprie idee e i propri valori agli occhi di tutta la società., allora, era rappresentata dalla borghesia che aveva il potere sui proletari ed era rappresentatadel potere del Nord sul Sud.si manifestava e agiva separando il sistema sociale. Si sperava, dunque, che la società proletaria (soprattutto nel Sud) agisse per riscattarsi di fronte al dominio borghese ed è qui che è subentrato il socialismo, che agiva attraverso i valori di una politica sociale volta a pareggiare i diritti e le differenze create ...