Legano nastro sulla strada ad altezza d’uomo | sfiorato grave incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Un fattoche avrebbe potuto avere conseguenze peggiori”. E’ questo il commento del Comune di Settimo Torinese sull’assurdo gesto messo in atto da un gruppo di giovani sulle strade della cittadina. I ragazzi, ripresi anche in un video, hanno pensato di tendere undi plastica nel bel mezzo di una, all’di una rotonda all’uscita di un sottopasso. Un gesto pericolosissimo e sconsiderato L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio, all’del sottopassaggio ferroviario di via Leini. Un gesto sconsiderato e pericolosissimo visto che avrebbe potuto causare la caduta di un motociclista ma anche far perdere il controllo del mezzo a un automobilista di passaggio. A riprendere la scena alcuni residenti del posto, che hanno immortalato gli autori del ...