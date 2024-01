Lega per la difesa del cane | “Dona una coperta al rifugio più vicino”

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Con l’arrivo dell’inverno, laNazionale per ladellancia la sua campagna antifreddo con un appello significativo: “unaalpiù“. Un gesto che va oltre il semplice atto di fornire calore a un animale senza famiglia, ma che abbraccia la possibilità di avvicinare le persone a creature meno fortunate. Quanto è importante unapere gatto in inverno In questi giorni di intenso freddo, le temperature in picchiata minacciano particolarmente i cani e i gatti che risiedono nei rifugi. La presidente dell’associazione, Piera Rosati, sottolinea come unapossa essere un gesto di conforto, non solo come coccola, ma anche come strumento vitale per aiutare a ...