Lecce vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I salentini cercano i tre punti per mettersi al sicuro in ottica salvezza, mentre i viola non vogliono abbandonare le speranze di raggiungere un posto in Champions League.vssi giocherà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento non facile per i salentini, quattordicesimi con 21 punti ed un margine di appena tre punti sulla zona salvezza. A cio’ si aggiunge che la squadra di D’Aversa è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e una vittoria che manca da quasi due mesi. I viola hanno rallentato il passo scivolando rapidamente dal quarto al sesto posto con 34 punti. La squadra di Italiano nelle ultime cinque ...