Lecce | un uomo carbonizzato trovato in un’auto in fiamme

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Unall’interno di. È la terribile scoperta fatta questa mattina adai vigili del fuoco, arrivati sul posto per spegnere l’incendio di una vettura parcheggiata per strada. La vittima è un 69enne, il corpo era sul sedile posteriore di una Kia, modello Cren con 7 posti. È successo in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto. Al momento non è chiaro se il 69enne fosse il proprietario della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude nessuna ipotesi, neppure che possa trattarsi di un suicidio. In aggiornamento Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui