Leao | “Mai pensato di lasciare il Milan Maldini mi manca Su Ibra …”

Insomma, un rigore per difetto. Tutti i dubbi sul rigore dato a Leao in un fermo immagine Perché che la manata di Beukema fosse fallosa non ci sono mai stati dubbi: le mani in faccia portano alla ...Cori razzisti Maignan, Leao svela: «Era nervoso e non voleva giocare, ma…». Le sue parole a Che Tempo Che Fa Il numero 10 del Milan Rafael Leao è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per pre ...L'intervista di Fabio Fazio in diretta TV a Rafael Leao, il fuoriclasse del Milan che sta lanciando il suo primo libro autobiografico.