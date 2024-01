Leao | «I prossimi rigori li tiro io»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rafael, attaccante del Milan, è stato ospite del programma “Che tempo che fa”, dove ha presentato il suo libro “Smile”.su Maignan: «Non voleva giocare perché non era la prima volta che succedeva» «Dobbiamo provare fino alla fine a combattere questa situazione, non finirà mai il razzismo però dobbiamo combatterlo. Era molto nervoso, non voleva giocare perché non era la prima volta che succedeva. Noi della squadra stavamo con lui, io personalmente sono dispiaciuto per tutti i giocatori neri. È una cosa che dobbiamo combattere, dentro al campo. Tutti i giocatori e anche le società, voglio ringraziare il Milan che nell’ultima partita al minuto 16 ha fatto fermare la partita. Dobbiamo combattere il razzismo». Sulla partita con il Bologna: «Il calcio è così, siamo stati sfortunati e potevamo fare meglio, vogliamo vincere sempre ma fa parte dello ...