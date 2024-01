Le stelle di Branko | ecco le previsioni di lunedì 29 gennaio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ARIETE Questo è il vostro anno della ricerca di un nuovo spazio professionale, persino il potere è una mèta che dovete avere sempre davanti ai vostri occhi di fuoco, ma ci vuole concentrazione, capacità di giudizio e senso degli affari. Luna nel segno della Vergine è perfetta, transita nel punto giusto per le vostre attività, non dovete far altro se non dimostrare il talento. Realizzato il guadagno, ritrovate l'amore. Più serietà nei sentimenti. TORO Luna rende il cielo astrale nuovamente azzurro, colore dei Pesci, segno che vi manda il ricco influsso di Saturno per gli affari, Nettuno invece trasforma in una musica l'amore. Nuove conquiste all'ordine del giorno, Venere è una brava guardiana anche delle risorse economiche. La strada da seguire è quella che porta avanti insieme alla famiglia, quella di nascita e quella creata con il matrimonio. Gravidanze, paternità. GEMELLI ...