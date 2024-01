Le rubano il cane e lei si aggrappa al cofano dell’auto a tutta velocità | “Ho pensato di morire | sono caduta ma non è servito Ora sono sola | senza il mio amico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Stava rischiando la vita per salvare il proprio, adorato, cagnolino. “Mi hanno portato via mio figlio”, sarebbe stato uno dei primi pensieri di Ali Zacharias, la sfortunata proprietaria del cagnolino. La donna, pur di riappropriarsi di Onyx, è salita suldella macchina dei rapitori, mentre il conducente stava andando ad altissime. Ma andiamo con ordine. Ali si trovava in un bar di Los Angeles in compagnia del proprio ‘a quattro zampe’. Ad un certo punto, Onyx è stato attirato da una passante, che l’avrebbe richiamato fischiettando e porgendogli qualcosa da mangiare. Convinta si trattasse di un’azione innocua, la padrona non ha fermato l’animale. Anche se le intenzioni della donna erano tutte fuorché giocose. Appena riuscita ad afferrare il cagnolino, la ladra se l’è portato via in braccio. Ad attenderli c’erano ...