Le psicologhe e il pranzo di Natale con Alessia Pifferi | «È ancora in isolamento eh | non l’ho scritto»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Èinlei eh! Il giorno che sono andata alla festa di, a fare ilcon lei, non!». Questa una delle dueche hanno seguitoin carcere, in una intercettazione risalente al 13 gennaio. La dottoressa, in servizio nel carcere di San Vittore, è sotto indagine con la collega per falso e favoreggiamento perché, secondo la procura di Milano avrebbero aiutato la donna, imputata per l’omicidio della figlia Diana, ad ottenere la perizia psichiatrica, falsificando un test psicodiagnostico che non si poteva usare. Le due professioniste, secondo quanto riporta Ansa che ricostruisce le indagini della Polizia penitenziaria, oltre a dichiarare un grave deficit cognitivo per ...