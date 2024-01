Le pagelle Varnado è tornato Hawkins cecchino Fantasma Willis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024)4,5: Il -25 di plus/minus è la giusta fotografia della sua gara. Non riesce a entrare in ritmo e spara a salve (2/10 dal campo), segnando la miseria di 5 punti quando ormai la contesa è decisa. Della Rosa sv: Appena cinque minuti sul parquet per il capitano biancorosso, peraltro nel momento peggiore della squadra. Moore 6,5: Tutto un altro impatto rispetto alle ultimissime uscite. Va sopra media realizzativa (18 punti a referto), anche se nell’ultimo quarto soffre la marcatura asfissiante di Petruccelli. Da rivedere la percentuale al tiro (5/16), bene i 5 assist. Saccaggi 5,5: Appare intimorito in attacco, tanto da non prendersi nemmeno una conclusione. Nei suoi 18’ non demerita, ma il suo apporto in termini di statistiche è nullo. Del Chiaro 6: Fa intravedere buone cose, realizzando 4 punti in appena 6’. Peccato per quel fallo dubbio nell’ultimo periodo ...