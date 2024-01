Le pagelle dei biancazzurri Tripaldelli disastroso sui tre gol | tutta la difesa da bocciare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) GALEOTTI 6. Tra i pali torna un ferrarese, bene accolto dai suoi tifosi. Subisce tre reti sulle quali dà la sensazione di non avere particolari responsabilità. FIORDALISO 4,5. In grosse difficoltà a contenere sulla sua fascia Rohui, che nei primi minuti soprattutto gli fa vedere i sorci verdi. L’unica cosa buona è il gol sfiorato di testa da corner. VALENTINI 4,5. Un brutto rientro. Si fa bruciare da Guerra sul primo gol, mentre sul 3-1 non è su Cerri. E’ una contrattura di Peda a rispolverarlo. BASSOLI 5. In fondo è il meno colpevole dei difensori, ma neanche lui trova mai il tempo di intervenire sui gol subiti.3. Come i gol incassati dalla Spal: su tutti si fa battere dal suo avversario che può crossare comodissimi palloni. Da tre anni la Spal ha un problema in fascia sinistra. COLLODEL 4.5. Corre molto ma sbaglia tantissimo. Trova il 2-2 ma ...