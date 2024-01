Le onde gravitazionali si ascolteranno dallo Spazio | ESA approva la costruzione di LISA

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'Agenzia Spaziale Europea ha dato il via libera definitivo alla missione: si tratterà del più grande interferometro mai costruito con braccia da 2,5 milioni di km ciascuno. Verrà lanciato nellonel 2035....

L’Italia si prepara a svolgere un ruolo di primo piano nelle missioni spaziali Lisa ed EnVision, due progetti ambiziosi che esploreranno rispettivamente le onde gravitazionali nello spazio e i segreti ...La scoperta di nuovi pulsar gamma Il Laboratorio di Ricerca Navale degli Stati Uniti (NRL), in collaborazione con la collaborazione internazionale del Telescopio Fermi Large Area, ha annunciato la sco ...L'agenzia spaziale ha dato il via libera alla missione Lisa (Laser Interferometer Space Antenna): nel 2035 verranno inviati tre satelliti attorno al Sole a formare un osservatorio in grado di rivelare ...