Le immagini dell' attacco in una chiesa cattolica di Istanbul

Un amato ex protagonista di Matrimonio a prima vista è diventa to papà per la primissima volta . Stiamo parlando di Marco Rompietti: L’ex volto del ... (isaechia)

Si sono incatenati davanti al palazzo della Regione Piemonte per chiedere che i fondi per le borse di studio vengano sbloccati subito. È questa la ... (ilfattoquotidiano)

Mr Rain a Sanremo 2024 con il brano ‘Due altalene’ : “Porterò delle immagini sul palco. Sarà qualcosa di inaspettato”

"Esattamente come l'anno scorso non vado a Sanremo per fare una gara. Non pensavo minimamente al podio e quest'anno la stessa cosa”. Lo ha detto Mr ... (ilgiorno)