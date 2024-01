Le congratulazioni del Papa a Sinner per la vittoria in Australia L’Osservatore Romano | “Il giovane altoatesino non si è arreso”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Quello che importa non è non cadere: ma non rimanere caduti”, ha detto Francesco, che nell’udienza a una squadra di tennis di Barcellona ha ricordato il successo dell’italiano. E ha sottolineato l’importanza di lasciare liberi i bambini che iniziano a giocare