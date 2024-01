Le Borse puntano su titoli hi-tech e paesi emergenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) DOPO un 2023 positivo per le, che anno ci aspetta sul fronte dell’investimento azionario? "È probabile che i mercati azionari globali restino in difficoltà nel corso del 2024, quando il mondo passerà a un regime di inflazione e tassi di interesse tendenziali più elevati – risponde Justin Thomson (nella foto a sinistra), Head of International Equity e Cio di T. Rowe Price –. Questa transizione potrebbe generare cambiamenti nelle aspettative di crescita degli utili, innescando la volatilità. Sarà necessario quindi prestare molta attenzione alla gestione del rischio". La performance azionaria globale nel 2023 è stata guidata prevalentemente dai cosiddetti “Magnifici Sette“,tecnologici statunitensi a grande capitalizzazione, spinti dalla performance degli utili superiore alla media e dalle crescenti aspettative per le applicazioni dell’IA. ...