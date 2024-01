Lazio-Napoli | una partita così brutta che più brutta non si può Corsport

(Di lunedì 29 gennaio 2024), unache piùnon si può. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano Questa è la cronaca di unadi (anti)calcioche piùnon si può. Questi 90 minuti costituiscono l’impietosa rappresentazione dell’involuzione di massa dellae del, d’una domenica in cui incrociandosi –per caso – i campioni d’Italia e i loro vice hanno dimostrato come sia passato veloce il tempo e come i rispettivi miracoli della passata stagione, quello di Spalletti che vale la Storia e quello di Sarri che ha un suo peso, siano stati ...

Calciomercato Napoli - La scelta di Mazzarri che ha voluto schierare Leo Ostigard titolare ieri contro la Lazio ha sorpreso un po' tutti. Non è un mistero infatti che il difensore norvegese sia al cen ...Anche se più che il carnefice, lui è la vittima designata in questo momento. Mister 35 milioni è nato per il 4-3-3 e ieri con la Lazio ha fatto quello che poteva. Ma che non è una cosa che a lui piace ...Walter Mazzarri torna a parlare dopo lo 0-0 sul campo della Lazio, mostrandosi soddisfatto per la prova del Napoli e chissà se per dare fiducia alla squadra visto che in realtà di buono c'è solo il ...