Lazio-Napoli | pagelle SKY | solo due azzurri superano la sufficienza

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pareggio a reti bianche traall ‘Olimpico’ di Roma. AnalisiSky e esordio Ngonge e Dendoncker per gli. La partita traallo stadio ‘Olimpico’ di Roma si è conclusa senza gol, interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive della formazione capitolina. Il pareggio posiziona laprovvisoriamente al 6° posto con 34 punti, mentre ilsi trova al nono posto a 32 punti, stessa posizione e stessi punti della Roma. In un primo tempo tattico, pochi sono stati gli squilli, con Isaksen che ha cercato la via del gol senza successo. Nella ripresa, Castellanos ha realizzato un’autentica prodezza, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Cataldi e Gaetano hanno provato a rompere l’equilibrio, ma ...