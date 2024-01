Lazio-Napoli, nessun errore da parte di Orsato (Di lunedì 29 gennaio 2024) L’arbitro Daniele Orsato ha diretto il match tra Lazio e Napoli in maniera positiva, senza commettere alcun errore. La sfida di campionato tra Napoli e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi tutta la notizia su forzazzurri (Di lunedì 29 gennaio 2024) L’arbitro Danieleha diretto il match train maniera positiva, senza commettere alcun. La sfida di campionato trae … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Lazio e Napoli si dividono la posta in palio nello scontro diretto per la Champions. All'Olimpico termina con un noioso 0-0 e con pochissime occasioni da gol. Biancocelesti più pericolosi, partenopei ...

I cosiddetti xG di questa partita, i gol attesi secondo la quantità e la posizione dei tiri, sono poco più di mezzo in totale: 0,41 per la Lazio, 0,17 per il Napoli. Nessuna delle due si è avvicinata ...

In un focus sulla quota Champions che si è abbassata (la proiezione è 65 punti) l'edizione odierna di Libero si sofferma anche su Lazio-Napoli: "Sfida tra due squadre che in teoria hanno giocatori ...