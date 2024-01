Lazio | all' Olimpico vince la paura e le due squadre non si fanno male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma 29 gennaio 2024 - Un pareggio a reti bianche per una sfida sulla carta appassionante, ma nella realtà quasi priva di spunti.e Napoli si spartiscono la posta in palio all'in uno 0-0 povero di emozioni, dove hanno vinto i tatticismi e ladi perdere punti fondamentali nella corsa al quarto posto, che vorrebbe dire Champions League la prossima stagione. Il risultato non ha però accontentato nessuna delle due: laha fallito l'aggancio all'Atalanta al quarto posto, restando così a due lunghezze di distanza, il Napoli invece non lascia il nono posto, l'ultimo del trenino per l'Europa che conta. Con la Curva Nord chiusa a causa dei cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, lo stadio non si può definire vestito a festa per l'occasione, ma la risposta di pubblico è ...