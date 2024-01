L’azienda cresce quando si circonda di bellezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) PRIMO COMANDAMENTO: "Essere un’impresa differente". Secondo: "Creare qualcosa capace di portare valore alle persone e al territorio". A sentire Bruno Paneghini, che della concretezza ha fatto il suo biglietto da visita, è su questi principi che ha costruito la sua idea imprenditoriale. Quella che oggi ha forma e sostanza in Reti Spa. Costituita nel 1994 dall’idea visionaria del suo fondatore, Reti è una società Benefit e prima B Corp italiana quotata sul mercato Egm di Borsa Italiana. Ed è tra le principali aziende italiane di consulenza informatica, con partner come Microsoft, Dell, Cisco e Apple e un centinaio di clienti, tra cui i principali istituti bancari e assicurativi italiani. Ma la storia di Reti è precedente alla sua costituzione e trae spunto da quell’esperimento sociale e imprenditoriale che è stata la Olivetti, in cui Paneghini ha iniziato il proprio percorso ...