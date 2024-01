Lavoro | le professioni più richieste e quelle “introvabili”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sviluppatori specializzati nella sicurezza informatica, governanti disposte a convivere con gli assistiti, anestesisti. Questi i tre lavori d’oro, più ricercati e pagati, secondo la piattaforma per la ricerca di“Indeed”.Leggi anche: La Bce non rialza i tassi: “Conferma della crescita” Lo studio La piattaforma per la ricerca e l’offerta diha studiato gli annunci pubblicati sul proprio sito da gennaio a novembre 2023. Risultato: la classifica delle cosiddette posizioni ‘hard to fill’, che rimangono cioè scoperte per più di due mesi. Il divario digitale Le competenze digitali in Italia restano le più. Più del 75% degli annunci di ricerca per posizioni diriguarda i ‘Security engineer’, e sono rimasti senza risposta per almeno 60 giorni. Più o meno la stessa situazione riguarda ...