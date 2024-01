Lavoro | 1 | 4 milioni di assunzioni nel primo trimestre 2024 | quali sono i settori dove mancano più addetti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Operai specializzati, laureati in scienze della vita, intonacatori e non solo. In Italia le imprese fanno sempre più fatica a trovare personale. A rivelarlo è l’ultima indagine Unioncamere/Anpal, secondo cui su 508milaprogrammate dalle aziende nel 2023, ben 250mila – quasi una su due – scontavano l’assenza di candidati oppure una preparazione insufficiente. Questo significa, in termini percentuali, che le imprese hanno faticato a trovare personale nel 45,1% dei casi. Una percentuale che sale al 58,4% nell’industria metallurgica, al 57,1% nelle costruzioni e al 57% nel comparto del legno e del mobile. Il divario maggiore tra domanda e offerta disi registra soprattutto al Nord, in particolare in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. Icon più mismatch Stando ...