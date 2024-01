Lautaro stende la Fiorentina | l’Inter sorpassa la Juve in vetta alla classifica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) –sfrutta la frenata di ieri dellantus, costretta all’1-1 in casa dall’Empoli, vince 1-0 in trasferta contro lanel posticipo domenicale della 22/a giornata di Serie A ei bianconeri incon un punto di vantaggio (54 a 53) e una partita da recuperare, a una settimana dal confronto diretto di San Siro. A decidere la sfida del Franchi ci pensa il solitoMartinez, a segno al 14? con il gol numero 19 in questa Serie A, il 124° in maglia nerazzurra, eguagliando Mauro Icardi all’ottavo posto tra i migliori marcatori nella storia del. Al 31? della ripresa la squadra di casa spreca un calcio di rigore con Gonzalez che tira male e si fa parare l’esecuzione da ...

In classifica i nerazzurri tornano in vetta con 54 punti, uno in più della Juve ntus L'Inter batte 1-0 la Fiorentina nel posticipo domenicale della ... (sbircialanotizia)

L'Inter sfrutta la frenata della Juve ntus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina e sorpassa i ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – L'Inter sfrutta la frenata di ieri della Juve ntus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina ... (periodicodaily)

Firenze, 28 gen. – (Adnkronos) – l’Inter sfrutta la frenata di ieri della Juve ntus, costretta all’1-1 in casa dall’Empoli, vince 1-0 in trasferta ... (calcioweb.eu)

A Lazio e Napoli non riesce il colpo che accorci sul quarto posto, in particolare i capitolini premono a lungo, senza dare fuoco alle polveri offensive: con il solito Lautaro Martinez l'Inter sfrutta ...A decidere la sfida del Franchi ci pensa il solito Lautaro Martinez, a segno al 14' con il gol numero 19 in questa Serie A, il 124° in maglia nerazzurra, eguagliando Mauro Icardi all'ottavo posto tra ...È Lautaro Martinez (19 ora i suoi gol in campionato) a firmare in avvio la rete che regala ai nerazzurri la quinta vittoria consecutiva (sesta nelle ultime 7 partite senza ko, comprese le due giocate ...