Lautaro | messaggio alla Juve e i tifosi impazziscono – FOTO

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Martinez dopo la vittoria contro la Fiorentina ha scritto unsui social che ha fatto impazzire inerazzurriMartinez dopo la vittoria contro la Fiorentina ha scritto unsui social che ha fatto impazzire inerazzurri. Le sue parole: IL– «Proseguiamo per la nostra strada ,senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi. Grandi ragazzi». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier Martinez (@martinez) CONTINUA SU INTER NEWS 24

Lautaro Martinez è stato fra i migliori in campo stasera all’Olimpico nella vittoria per 0-2 dell’Inter sulla Lazio. Il giocatore, che ha sbloccato ... (inter-news)

Intanto però Vlahovic si è preso lo scettro di re del campionato nel mese appena terminato, con l’impressionante score di 6 centri in 4 partite, lasciandosi alle spalle non solo l’interista Lautaro (4 ...La Fiorentina ha cercato di aggredire l’Inter fin dall’inizio e un contropiede (viziato da fuorigioco) di Nzola sembrava un messaggio ai nerazzurri. Ma non è bastato. Proprio no. Col possesso palla i ...Tra sfida diretta e recupero, la nuova capolista marcia senza assilli, spinta dalla fortuna e dal fenomeno Lautaro, il resto è contorno. La trasferta di Firenze è stata risolta dal campione del mondo, ...