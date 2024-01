Lautaro Martinez sempre più su! Superato Vieri | eguagliato un altro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Con il gol che ha deciso Fiorentina-Inter,raggiunge non soltanto quota 19 in campionato, ma anche quota 124 con la maglia nerazzurra.Christian, il Toro raggiunge un connazionale. CLASSIFICA ALL-TIME –scrivepiù a fuoco il suo nome nella storia nerazzurra. Con la rete da calcio d’angolo in Fiorentina-Inter, il capitano nerazzurro supera Christian– fermo a quota 123 – e con il 124esimo gol segnato in maglia nerazzurra raggiunge il connazionale Mauro Icardi. Che supererà con ogni probabilità a breve, considerando il suo ruolino di marcia. Con il prossimo obiettivo già nel mirino: Istvan Nyers, sesto marcatore dell’Inter di tutti i tempi, a quota 133. Inter-News - Ultime notizie e ...

L'Inter sfrutta la frenata della Juve ntus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina e sorpassa i ... (liberoquotidiano)

“Proseguiamo per la nostra strada , senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi. Grandi ragazzi”. Con ... (sportface)

Fiorentina-Inter ha avuto Aureliano come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A ... (inter-news)

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano recrimina per il gol di Lautaro Martinez, viziato da un fallo non rilevato su Parisi. Le sue parole ai microfoni di Dazn: "Oltre che arrabbiato anche ...Quanto conta una figura come quella di Lautaro Martinez al di là dei gol Conta tantissimo. È un vero capitano, mi ha aiutato tra i primi e l'anno scorso non era capitano ma veniva a parlarmi ogni ...Ha deciso il match il solito Lautaro Martinez, con la 19ma rete in campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha approfittato al meglio della frenata della Juventus, ieri fermata in casa sull'1-1 ...