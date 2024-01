Lautaro Martinez come…Icardi 124 gol con l’Inter | storia! – TS

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ha segnato il suo gol numero 124 con la maglia del, agganciando Mauro Icardi all’ottavo posto della classifica marcatori all-time del club nerazzurro. Tuttosport dà novità anche sul rinnovo. STORICO –scrive ogni settimana che passa la storia. Un gol ogni 84 minuti prima di Firenze, ieri è uscito al minuto 78 ed ha migliorato addirittura la media. 124 reti con la maglia del, Mauro Icardi agganciato all’ottavo posto della classifica marcatori all-time del club nerazzurro. L’argentino è l’uomo della provvidenza di Simone Inzaghi: 22 timbri in 27 gare, 19 in campionato, record da 12 in trasferta. I numeri raccontano che chiunque giochi con il numero 10 parte sempre dal risultato di 1-0. Infallibile e fondamentale, leader e capitano: il ...

Lautaro Martinez è l’unico insostituibile in questa squadra, non solo perché segna sempre le reti importanti, quelle che alla fine dell’anno faranno parte del film del campionato. Il Toro è leader in ...Il solito Lautaro Martinez segna ancora e regala la vittoria all'Inter sul campo della Fiorentina, anche se i nerazzurri devono soffrire per portare a casa i tre punti. Nella ripresa la Fiorentina ha ...L’Inter non sbaglia mai. Vince 1-0 contro la Fiorentina, con il 19° gol in campionato di Lautaro Martinez (il numero 124 con la casacca nerazzurra) e torna in testa sorpassando la ...