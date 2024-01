L’attacco contro l’Unrwa come clava per continuare ad attaccare Gaza

I precari equilibri in Medio Oriente, continuano a preoccupare i governi occidentali. La situazione, con notizie di bombardamenti che si allargano ... (velvetmag)

Casapound contro Paola Cortellesi , dopo il discorso pronunciato dall’attrice all’università Luiss di Roma in cui aveva ironizzato sulla fiaba di ... (thesocialpost)

Le notizie di martedì 16 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. «L'Arabia potrebbe certamente riconoscere lo Stato di Israele se ... (corriere)

Linus all’attacco contro Cecchetto : “Non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi - capisco la sua frustrazione”

“Cecchetto? Non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi”. È un botta e risposta sempre più avvincente quello che ha per protagonisti ... (ilfattoquotidiano)