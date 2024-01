Largo Martiri delle Foibe | installata una targa più visibile dopo gli atti vandalici

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 - E' stato installato, in questi giorni, un nuovo palo contoponomastica bifacciale per indicare il, nei pressi della Fortezza da Basso. "E' proprio nel mezzo della piazzetta - ha spiegato l'assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani - si tratta di una nuova sistemazione rispetto alla precedente, quella lungo il muro di Villa Basilewsky. Ora laè meglio, in modo da rispondere così ai ripetutiche si sono verificati.che, oltre ad essere un oltraggio al ricordo, sono anche un inutile dispendio di risorse per la nostra amministrazione". "Speriamo abbia il rispetto che merita - ha concluso ...

