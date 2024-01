L’Arezzo si fa male da solo Amaranto mai pericolosi Sconfitta meritata a Olbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) di Andrea LorentiniUn Arezzo troppo brutto per essere vero, subisce la secondaconsecutiva dopo quella casalinga contro il Pescara. Stavolta, però, il ko è pesante perchè arriva contro unin piena crisi, reduce da 6 sconfitte consecutive e che non vinceva da ben 11 turni. Una prestazione abulica, senza mordente e lucidità, nonostante il sostegno degli oltre 130 tifosi che si sono sobbarcati la trasferta in Sardegna. Indiani, che ritrova Chiosa al centro della difesa, presenta un Arezzo più muscolare e meno offensivo scegliendo sulla trequarti Settembrini e Catanese insieme a Guccione alle spalle del rientrante Gucci. Gaddini e Iori partono dalla panchina. Gaburro, al debutto come allenatore dell’, cambia modulo (4-3-1-2) e alcuni uomini lanciando Bianchimano in attacco. Senza lo ...