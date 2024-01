l’Arezzo è sconcertante e Indiani con lei…

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo una serie di partite giocate gagliardamente, vincendo o giù di lì contro avversari di livello, sono arrivate due partite sconcertanti, soprattutto quella di Olbia, in casa dell’ultima in classifica. La squadra vista in Sardegna non vincerebbe una partita nemmeno giocando 24 ore di fila e non si può certo pensare che la motivazione risieda esclusivamente nell’assenza di Pattarello, l’elemento più pericoloso dell’attacco amaranto. C’è qualcosa che non va nella testa dei nostri ragazzi, perché si fa fatica a pensare che quella vista contro il Perugia possa essere la stessa squadra di Olbia. C’è un’altalena esagerata e pericolosa che deve diventare qualcosa di più costante in positivo.ha descritto le partite contro Perugia e Carrarese come esami nei quali dimostrare cheera una squadra matura e poteva ambire ai Play Off, alla parte ...