L’appello dell’Opera don Pippo | Dobbiamo raccogliere 18mila euro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’Opera Donfa un appello ai forlivesi: si è reso necessario l’acquisto di una nuova auto attrezzata, quindi adibita con montacarichi, piattaforme e sistemi di sicurezza specifici. Un mezzo fondamentale per fornire un servizio di trasporto accessibile per persone con disabilità, per migliorare l’accesso a servizi di salute, istruzione e lavoro di giovani e anziani e per ridurre l’isolamento sociale. Buona parte del costo, che si aggira sui 40milatotali, è stato sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, mentre si spera di raccoglierne altri 18.650 entro il 18 marzo grazie alla campagna di crowdfunding ‘Un’auto per l’inclusione’ che consente a chiunque di contribuire all’acquisto di una risorsa importante per la comunità tramite una libera donazione. "raggiungere l’obiettivo importante di 18.650 ...