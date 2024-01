Lanterna accesa in piazza Fermo e Porto San Giorgio | si ride Via alle danze con Re Carnevale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il lungo periodo del2024, con il ricco programma in sinergia tra i comuni diSan, ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri con l’Accensione dellaindel Popolo, a. Batman, Superman, una Coccinella e l’immancabile Principessa tra gli altri insieme a tanti grandi e piccini: tutti con il naso all’insù ad ammirare la danza aerea di una coloratissima Pink Mary per poi lasciarsi affascinare dgiocolerie di Dott Stok al secolo Giulio Ottaviani finoacrobazie finali del circo-teatro di Arte Makia: "Il marchingegno del Dottor Stok mi è piaciuto tantissimo – ha detto Francesco di 8 anni, accompagnato da mamma Laura : con una bicicletta, un palloncino, un cappello, una pentola, un ...

iniziamo a divertirci con l’accensione della Lanterna che rimarrà accesa fino al 13 febbraio, sotto i portici di questa piazza". Quest’anno, la ‘Baraonda 2024’ oltre agli eventi di punta ovvero i ...Quest'anno, per la prima volta, verrà sottolineato non solo il momento conclusivo, con il Rogo del Re a Porto San Giorgio, ma anche quello iniziale con la cerimonia dell'accensione della Lanterna di C ...Uno stand (Padiglione B7 – Spazio 081) che ospiterà le ultime novità dei marchi Agritech, Banquet d'Or, Lanterna e My Original Doony's che vanno ad arricchire l'ampia gamma di proposte pensate per bar ...