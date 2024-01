L’Andrea Costa va Aukstikalnis-Ranuzzi | arriva la spinta giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Andrea85 Bisceglie 68 ANDREA: Drocker 5, Fazzi 10, Sorrentino,25,11, Corcelli 9, Marangoni 5, Bresolin ne, Martini 9, Ronchini, Crespi 11. All. Di Paolantonio. LIONS BISCEGLIE: Rodriguez Suppi 13, Chessari 3, Turin 5, Dip 6, Divac 1, Cepic 19, Maralossou, Abati Toure, Chiti 21, Lanotte ne, Fontana ne. All. Origlio. Arbitri: Occhiuzzi e Corrias. Note: parziali 24-13; 46-37; 60-53. Tiri da due: Andrea18/40; Bisceglier 21/42. Tiri da tre: 10/21; 5/24. Tiri liberi: 19/30; 11/14. Rimbalzi: 35; 38.riscatta il periodo negativo e contro Bisceglie ritrova il sorriso, la vittoria che mancava dall’anno scorso e due punti preziosi per smuovere la classifica. Una partita sempre comandata dai biancorossi, ...