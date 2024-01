Landini querela Calenda dopo le accuse alla Cgil Il leader di Azione a La7 | “Non mi avvarrò dell’immunità | ci confronteremo in tribunale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Ho sempre detto chee Schlein non parlano di Stellantis per tenersi buona Repubblica. Sul rapporto tra il giornale e la vicenda Stellantis ho le mie riserve. C’è stato un effetto Repubblica sulla sinistra italianal’acquisto degli Elkann, perché Schlein e il sindacato italiano non parlano più di Stellantis.ha ammorbidito i toni in maniera incredibile”. È lo stralcio di una intervista rilasciata daldi, Carlo, lo scorso 23 gennaio a Repubblica, parole che hanno indotto il segretario generale della, Maurizio, are il politico. Lo ha annunciato lo stesso sindacalista stamattina nella trasmissione Re Start (Rai Tre), dove ha lanciato una bordata all’ex ministro: “Dovrà ...