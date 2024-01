L’analisi e i numeri Un problema chiamato casa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Pisa ha un "" con l’Arena Garibaldi. No, per una volta in questi giorni non parliamo della contestazione dei tifosi figli dei problemi strutturali dell’impianto, anche se non può non essere un ulteriore elemento a supporto del tema principale: il Pisa non riesce a rendere nel proprio stadio di. La sconfitta contro lo Spezia rende ancora più preoccupante il rendimento interno dei nerazzurri in stagione, che adesso recita: quattro sconfitte, cinque pareggi e due solo vittorie (contro Cittadella e Ascoli). Otto punti in undici partite, per una media da 0,727 punti per gara che risulta inquietante se paragonata a quella della classifica esterna: 1,36, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Quello che è era una fortezza, poi un fortino, adesso è terreno di conquista per gran parte delle squadre avversarie. Un ...