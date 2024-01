L’Alta Corte di Tirana lascia la sinistra senza voce | il memorandum sui migranti è costituzionale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nessun ostacolo all’attuazione deltra Italia e Albania in materia di immigrati, sottoscritto dalla premier Giorgia Meloni e il presidente albanese Edi Rama lo scorso 6 novembre. Ladiha respinto i due ricorsi di costituzionalità presentati a dicembre da deputati del Partito democratico albanese, all’opposizione, e da altri schierati con l’ex premier Sali Berisha. Italia-Albania, larespinge i ricorsi Il ricorsi avevano prodotto il no alla ratifica del protocollo, ma non la sospensione dell’accordo. Solo uno stop interno all’Albania, che laitaliana ha subito colto e trasformato in un presunto “schiaffo” al governo Meloni. Tesi smentita dall’eco positiva avuto dall’accordo, ritenuto da tutti gli ...