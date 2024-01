L’Aktis Acquachiara paga dazio agli errori | il CN Latina viola 11-10 la Scandone

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nell’incontro valevole per la decima giornata del girone Sud i padroni di casa delperdono 11-10 con il Centro Nuotoche s’impone nel finale. Non gioca la sua miglior partita ma incassa una sconfitta che fa male. Nell’incontro valevole per la decima giornata del girone Sud i padroni di casa perdono