Laguna di Orbetello | audizioni Wwf e pescatori

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ROMA – Martedì 30 gennaio la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame del testo unificato per la gestione e la salvaguardia delladi, svolgerà ledi WWF Italia e della Cooperativa “Idi”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 13.40, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

ROMA – Martedì 30 gennaio la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame del testo unificato per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, svolgerà le audizioni di WWF ...Non è solo bella. La Laguna di Orbetello in Toscana è una area estremamente delicata inserita nella convenzione di Ramsar (primo vero trattato intergovernativo, fu firmato nel 1971, che riguarda la ...Può davvero finire così C’è una settimana di tempo per chiederselo, perché martedì prossimo il Tribunale di Grosseto dovrà decidere sulla richiesta di avvio della procedura fallimentare, per la Coope ...