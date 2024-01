Lago di Ledro | in 170 per il tuffo della merla come da tradizione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Cimento invernale, anche quest’anno, adove è andata in scena la quattordicesima edizione del “”. Domenica scorsa a mezzogiorno in punto, ben 170 tuffatori, di cui 53 donne, si sono buttati nelle gelide acque lacustri (6 gradi la temperatura dell’acqua, 7 gradi quella dell’aria). Si tratta del nuovo record di presenze per la goliardica manifestazione. Le più giovani a partecipare alla sfida sono state Emma Crosina e Elena Pellegrini di 13 anni (23 e 25 novembre 2011) il più giovane invece Sebastian Bartoli di 11 anni. I più longevi erano Fabia Torbol e Fulvio Bertolotti. L’occasione è stata favorevole per testare anche il “CardiacSense” un particolare orologio da polso che monitora le condizioni cardiache e i segni vitali.Una sfida goliardicaL’iniziativa partita a gennaio del 2009, trae origine ...