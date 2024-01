La Vanoni offende Rosanna Fratello da Fazio Replica al vetriolo | “Sei sempre stata la regina cattiva”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Brutto scambio di “cortesie” tra due signore della canzone italiana. Ornellasbertuccia e sminuisce la collegadi fronte a un imbarazzato Fabiodurante ‘Che Tempo Che fa’. La cantante de l’Appuntamento non ha avuto freni inibitori. Ricordando la rottura con un noto discografico, la diva ha raccontato al conduttore di quando ruppe con un noto discografico: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘Guarda tanto io ho, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito: ‘Vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!‘”. Ha poi infierito: “Ha fatto una canzone sola…” Volano stracci tra lae laha tentato di mettere una toppa a queste parole non proprio tenere: “Ma ...