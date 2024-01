La Strega Bambina | esce a marzo l' autobiografia di Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)lavorava da tempo alla sua'La. Il mio libro dei sogni' che aveva finito e di cui aveva consegnato tra agosto e settembre 2023 le ultime parti alla casa editrice Piemme che ora ne annuncia l'uscita per il 52024. "Io vi racconterò la vera storia di una, una, una santa, un'erba inestirpabile" racconta, morta oggi a 90 anni nella sua abitazione. È un'sognante e fantasiosa in cui l'attrice si racconta senza filtri. Un ritratto inedito di se stessa e del mondo in cui ha vissuto: la sua infanzia povera, i figli, gli incontri, Federico Fellini, il suo 'amore imperativo', le cadute professionali ed esistenziali.