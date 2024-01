La strategia dell' Iran | così preme sui punti deboli di Biden

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il recente raid in Giordania si inserisce in un quadro strategico complesso. Le milizie sciite sanno come mettere in difficoltà Washington. E Joeora ha davanti a se diversiinterrogativi

Per Roberto Doneddu, direttore dell'Unità di progetto del Pnrr Sardegna, "l'obiettivo è di facilitare il coordinamento strategico tra i diversi rami dell'amministrazione regionale coinvolti ...Il recente raid in Giordania si inserisce in un quadro strategico complesso. Le milizie sciite sanno come mettere in difficoltà Washington. E Joe Biden ora ha davanti a se diversi punti interrogativi ...In linea con la decisione strategica di convertire la raffineria di Livorno ...e ha conseguentemente avviato la fermata delle linee produttive lubrificanti e dell’impianto Topping. La distribuzione ...