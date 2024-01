LA STORIA Tramortito e bruciato vivo | in carcere l’ex e il suo compagno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoErama ancora in vita Domenicantonio Vellega quando la ex moglie e il suo nuovo, la sera del 3 marzo 2022, dopo averlo ferito, l’hanno riposto in un’auto poi data alle fiamme: è la raccapricciante scoperta fatta dai carabinieri di Castello di Cisterna (Na) nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Nola, che hanno portato all’arresto di M. M. e F. M., rispettivamente di 39 e 51 anni, ora entrambi accusati di omicidio aggravato. Le due fasi del grave assassinio, secondo quanto accertato dagli investigatori, sono avvenute tra Acerra e Marigliano, nel Napoletano. Ad Acerra, in via Torricelli, venne trovata infatti la Fiat 600 con all’interno il cadavere carbonizzato di Vellega. L’uomo venne inveceinvece a casa della donna, a Marigliano, dove viveva con il complice, ...