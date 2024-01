La storia di Bebé è troppo bella per non essere vera

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Non riesco a chiamare “” un uomo alto un metro e novanta», dice Jorge Jesus in conferenza stampa, tra le risate dei giornalisti. Dalla panchina del Benfica urla “Tiagooo”, utilizzando il suo nome di battesimo: Tiago Manuel Dias Correia. Al suo arrivo gli aveva chiesto di cambiare il nome sulla maglia, provando a cancellare quel soprannome che gli aveva dato suo fratello maggiore e che «siccome era qualcosa di diverso, mi è rimasto attaccato per sempre». «Jorge Jesus Diceva che con tutto quello che avevo passato nella vita non potevo chiamarmi “”». L’ironia spietata di quel soprannome non si nascondeva nella sua altezza, e nemmeno nel suo viso immalinconito dai doveri della vita adulta o nelle mani enormi da pugile, ma nel fatto che fosse orfano, abbandonato sia dalla madre che dal padre, e cresciuto da un istituto religioso dall’età di 12 ...