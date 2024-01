La storia di Arlecchino raccontata «alla giapponese»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) TRADIZIONI. Elide Fumagalli propone in ciclo di incontri per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche: letture con la tecnica teatrale del kamishibook e laboratori per costruire le sagome dei personaggi del Carnevale.

TRADIZIONI. Elide Fumagalli propone in ciclo di incontri per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche: letture con la tecnica teatrale del kamishibook e laboratori per costruire le sagome dei ...Ecco le più conosciute. La leggenda narra che durante una festa un gruppo di mamme, colpite dalla povertà di Arlecchino e dal suo aspetto malconcio, decise di cucire per lui un abito utilizzando tanti ...Scegliere Arlecchino oggi significa, per la compagnia vicentina che ...eclettico equilibrismo sul filo della storia e della tradizione, se queste eteree figure ci permetteranno di abbandonarci ad una ...