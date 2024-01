La stagione 5 di The Witcher è già nei piani di Netflix

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è entrata in pre-produzione della serie su Geralt Di Rivia, ma sta già lavorando alla5 di TheDopo l’annuncio dell’inizio della pre-produzione della quartasi sta già muovendo per quanto riguarda la5 di The. Secondo un report di Redanian Intelligence,sta valutando l’idea di realizzare la quarta e la quintain contemporanea, preparando così il terreno per Liam Hemsworth, che ha sostituito Henry Cavill nei panni di Geralt. Questa mossal’aveva già fatta per accorciare i tempi di produzione tra le due stagioni, pensando che fosse una buona idea. All’inizio degli scioperi, nel maggio 2023, la bozza della quinta ...